Roger Waters dreigt met rechtszaak voor afzeggen concert München

De voorman van Pink Floyd laat zich vaak kritisch uit over het Israëlische beleid in de Palestijnse gebieden. Zo heeft hij gezegd dat Israël een „apartheidsstaat” is die aan „etnische zuivering” doet.

Maar volgens zijn advocaat Ralf Höcker maakt München geen enkele kans, laat hij donderdag in The Guardian weten. „De stad München verspilt met deze actie belastinggeld”, stelt Höcker. „De juridische kant van deze zaak is helder: dit is een ongrondwettelijk, onacceptabel besluit dat geen stand houdt voor de rechter.” De advocaat laat in het midden of er al een aanklacht is ingediend.

Fuck them

Waters stelde eerder al het niet eens te zijn met het besluit van Frankfurt. Zijn antwoord op zijn Twitteraccount was: „fuck them!” In april treedt Waters driemaal op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) in Nederland heeft organisator MOJO gevraagd om de concerten „nauwlettend in de gaten te houden.”

Het gaat CIDI-directeur Naomi Mestrum te ver om de concerten van Waters te boycotten, al noemt zij de zanger een „walgelijke man die werkelijk krankzinnige dingen roept over Joden en over Israël. Deze man is de afgelopen jaren volledig doorgeslagen.”