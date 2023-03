Prins Harry onverwacht zelf bij de rechter in zaak tegen uitgever

Ⓒ ANP/HH

De Britse prins Harry is onverwacht zelf aanwezig bij een rechtszaak in Londen tegen uitgever Associated Newspapers. De zaak heeft hij samen met onder anderen zanger Elton John en actrice Elizabeth Hurley aangespannen. Zij beweren dat de maker van de tabloids The Mail on Sunday en Daily Mail hun privacy heeft geschonden door onder meer hun telefoons af te luisteren.