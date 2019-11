Heeft FBI nu getuige tegen prins Andrew in handen?

Ⓒ REUTERS/The Mirror

Johanna Sjoberg, de vrouw die eerder al eens is genoemd in rechtbankdocumenten, is voor het eerst in tien jaar in de openbaarheid gezien. De 39-jarige vrouw die voor belastende verklaringen bij de FBI kan zorgen over prins Andrew is bereid om te praten over haar aantijgingen. Zij beschuldigt de royal ervan dat hij haar op 21-jarige leeftijd bij haar borsten greep.