Katy Perry en Orlando Bloom gaan trouwen

Eerst showde de moeder van Perry op haar Facebook-pagina al een foto van de verlovingsring van Katy. Ze schreef daarbij: „Kijk eens wie er verloofd zijn op Valentijnsdag!”

Kort daarna bevestigde de zangeres op Instagram dat de twee inderdaad verloofd zijn. Bij een foto van hen samen, waarop de ring goed zichtbaar is, tikte ze: „Full bloom”.

In 2016 kregen Katy en Orlando een relatie. Begin 2017 gingen de twee uit elkaar, de reden hierachter was dat ze beiden drukke agenda’s hadden. In mei 2018 liet ze doorschemeren niet vrijgezel meer te zijn, later bleek dat ze weer samen is met Orlando.