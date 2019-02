Eliza Dushku in verwachting van eerste kind

De actrice trouwde in augustus met de vastgoedmagnaat. Het was voor beiden een eerste huwelijk, Peter heeft wel al vier kinderen uit een eerdere relatie. De bruiloft vond plaats in de tuinen van de bibliotheek van Boston in de staat Massachusetts, waar Eliza vandaan komt.

De voormalig tienerster onthulde donderdag ook dat ze binnenkort aan haar laatste studiejaar begint. De actrice slaat een nieuwe weg in en hoopt af te studeren in de richtingen holistische geneeskunde, verslaving en trauma. „Ik acteer al sinds ik negen ben en nu vind ik deze nieuwe interesses waar ik ook heel blij van word. Het is nogal een jaar voor me, maar wel een prachtig jaar.”