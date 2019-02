Katja Herbers heeft hoofdrol te pakken in Amerikaanse serie

In Evil speelt Katja de rol van de sceptische forensische psycholoog Kristen Benoist, die in samenwerking met de Katholieke kerk om onverklaarbare zaken te onderzoeken.

De serie, die is geschreven door Robert en Michelle King (The good wife), wordt gemaakt voor de Amerikaanse zender CBS. Wanneer Katja te zien zal zijn is nog niet bekend. Het is niet het eerste Amerikaanse uitstapje voor de actrice. Zo heeft ze ook al rollen gespeeld in Westworld en Manhattan.

In Nederland is ze in vele films en series te zien geweest, waaronder in Divorce en Mannenharten.