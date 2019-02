Forse straffen voor inbrekers Connie

De rechtbank in Amsterdam oordeelde dat het bewezen is dat ze op 7 juli vorig jaar een grote hoeveelheid spullen meenamen uit het huis van Connie Witteman en haar toenmalige partner EUGÈNE VAN DUN in de hoofdstad.

De kostbare collectie, waarvan de waarde in de miljoenen loopt en die niet bleek verzekerd, is nog niet teruggevonden. De rechter heeft bepaald dat NOG EEN JAAR GEVANGENISSTRAF erbij komt, wanneer de daders niet vertellen waar zij de schat hebben gelaten.

Het ging onder meer om juwelen, dure horloges, cashgeld en documenten met een waarde van naar schatting 2,8 miljoen euro. De rechtbank kende een schadevergoeding toe van 321.000 euro.

