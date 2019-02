Taakstraf en boete voor rapper Mula B

Mula B, de artiestennaam van Hicham Gieskes, liep eind oktober tegen de lamp bij een preventieve fouilleeractie in Rotterdam. Hij droeg een pistool op zak met veertien patronen. Tijdens de zitting verklaarde hij dat hij spijt heeft van het vuurwapenbezit en beseft dat hij een rolmodel voor jongeren is. De officier van justitie eiste toen een gevangenisstraf van negen maanden.

Raper Mula B is een bekende naam in de Nederlandse hiphopscene. Sinds 2016 scoorde hij verscheidene hits. Zijn debuutplaat Meesterplusser reikte vorig jaar tot de tweede plaats in de albumcharts. Momenteel staat hij in de hitparades met rapper Frenna.