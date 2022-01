Frank Lammers over sluiting hoger onderwijs: ’De maat is vol’

De scholen in het basis- en voortgezet onderwijs mogen weer open na de kerstvakantie, evenals de buitenschoolse opvang, maakte demissionair onderwijsminister Arie Slob maandag bekend. Universiteiten, hogescholen en het middelbaar beroepsonderwijs moeten nog digitaal onderwijs blijven geven.

Ook de zoon van Lammers, die op de filmacademie zit, mag na de kerstvakantie niet naar school. Dit ’gaat te ver’ zegt Lammers in een video op zijn Instagramaccount.

Hij is twee keer gevaccineerd en is geboosterd, zegt hij. „En mijn zoon ook.” Iedereen heeft ’braaf’ geleefd en zijn best gedaan, meent hij. Volgens hem is ’de maat een beetje vol’. „De scholen moeten gewoon open, ook het hoger onderwijs.”