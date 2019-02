Vriend Anna Nooshin jokte over zakelijk succes

Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Influencer Anna Nooshin (32) is na een relatie van 13 jaar weer gelukkig in de liefde met Nassim Zeta. In zakenblad Quote vertelt deze 33-jarige telemarketeer deze maand onder andere hoe goed hij zorgt voor zijn personeel. Een ‘rasechte people manager’ noemt hij zichzelf, maar daar blijkt zijn personeel heel anders over te denken.