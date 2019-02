Frenna terug op eerste plaats album Top 100

Frenna won met het album eerder deze week een Edison in de categorie Hiphop. Bij de uitreiking voerde hij samen met Jonna Fraser en de eveneens voor een Edison genomineerde Bizzey een medley uit van hun grootste hits.

Frenna houdt Ariana Grande van het lijf. Haar album Thank U, next van de Amerikaanse zangeres is deze week de hoogste nieuwe binnenkomer.