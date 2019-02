Sofia Richie wil niet in realityserie Kardashians

Hoewel Disick niet meer samen is met Kardashian, is de realityster nog wel vaak te zien in de show. Dat zijn vriendin, de dochter van Lionel Richie, geen realitytelevisiecarrière ambieert vindt Scott geen probleem. „Iedereen maakt zijn eigen keuzes en niemand zou iets moeten doen wat ze niet willen doen. Het is haar keuze.”

Keeping Up! with the Kardashians is sinds 2007 te zien. Het zestiende seizoen van de realityserie rond Kim Kardashian en haar familie trapt zondag af.