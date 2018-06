Sharon Doorson en Rochelle brengen single uit

Zij hebben met de Franstalige rapper Rollan het gelegenheidsnummer Come to Me gemaakt. Het lied is vrijdag gelanceerd. De clip is vanaf vrijdagavond te zien op YouTube.

Sharon Doorson (30) brak door als onderdeel van de meidengroep Raffish, die in 2004 voortkwam uit Popstars: The Rivals. De formatie bracht een album en drie singels uit, maar viel in 2006 uit elkaar. Sindsdien bouwt Doorson aan een solocarrière. Zij maakte haar conservatoriumopleiding af en haalde de finale van The Voice of Holland.

Rochelle won in 2011 op negentienjarige leeftijd de talentenshow X-factor. Sindsdien brak ze internationaal door met de hit ‘Shotgun’, een samenwerking met Yellow Claw, die in diverse landen in de iTunes top 10 belandde.