Dochter Ronan Keating in Britse The Voice

De Ierse puber is erg door haar vader, die bekend werd met de boyband Boyzone, geïnspireerd. „Hij was van mijn leeftijd toen hij begon. Ik wil nu ook voor mijn carrière gaan.” Missy brengt samen met een vriendin een versie van Cee Lo Greens Forget You ten gehore en probeert hiermee de rode stoelen van juryleden Will.i.Am, Jennifer Hudson, Tom Jones en Olly Murs om te laten draaien.

