Ryan Reynolds doodsbang voor beer

De Deadpool-acteur was jaren geleden op schoolkamp in een Canadees natuurpark toen hij en zijn tentmaatje wakker werden van het geluid van een dier dat zijn rug tegen hun tent wreef. „We flipten totaal, deden het in onze broek. Ik denk niet dat ze luiers maken die goed genoeg zijn voor jongens van die leeftijd. Mijn ogen stonden op schoteltjes”, herinnert hij zich.

Hij pakte toen een mes om een stuk uit de tent te kunnen snijden om uit te ontsnappen, mocht het nodig zijn. Ook schreeuwden Ryan en zijn vriend moord en brand en dat bleek uiteindelijk te helpen om de beer weg te jagen. De volgende dag kon hun leraar aan de pootafdruk zien dat het een babybeertje geweest was. „Waarschijnlijk had hij geen kwaad in de zin en was hij gewoon nieuwsgierig. Maar het is wel een moment om gewoon weg te wezen, omdat de moederbeer waarschijnlijk ook in de buurt is.”

De man van Blake Lively heeft sindsdien wel vaker beren ontmoet in het wild. En dat komt hem wellicht handig van pas, nu hij ook de verteller is van een nieuwe documentaire van Ian McAllister, Great Bear Rainforest. Een voorrecht, vindt hij, om te mogen doen. „Dat gebied door een gigantische IMAX-lens te zien, is een waar privilege.” Dichterbij hoeft hij ook niet te komen. „Ze zijn prachtig om te zien, maar je wilt niet in hun leefruimte komen.”