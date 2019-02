Twee mannen opgepakt in zaak Empire-acteur

Rond de zaak ontstond donderdag ophef omdat een tv-zender meldde dat de rechercheurs betrokken bij het onderzoek dachten dat de Empire-acteur het incident in scène heeft gezet. Later werd dit weer ontkracht door een woordvoerder van de politie in Chicago.

Smollett gaf eerder deze week zijn eerste interview na het anti-lhbt-geweld. De openlijk homoseksuele acteur zei boos te zijn dat er mensen zijn die hem niet geloven. „Eerst dacht ik: luister, als ik de waarheid vertel dan is dat het. Omdat het de waarheid is”, zegt Smollett. „Daarna dacht ik: hoe kun je dat nou niet geloven? Het is de waarheid”