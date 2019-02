Grieperige Marlijn Weerdenburg blaast shows af

„Het gaat me aan mijn hart om 2 uitverkochte voorstellingen te moeten cancellen”, schrijft Marlijn op Instagram over haar shows die gepland stonden in Horst en Leusden. „Maar lieve mensen geloof me, je wil niet bij mij in de buurt komen op dit moment (ik steek je aan). Ik kan amper praten, laat staan anderhalf uur lang zingen.”

„Het spijt me enorm. Ik beloof dat ik het zal inhalen en ga nu heel erg hard uitzieken”, besluit ze. De voorstelling in Horst is verplaatst naar 23 maart, het optreden in Leusden zal na de zomer plaatsvinden.