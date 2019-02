Waylons jasje bij TVOH mikpunt van spot

Waylon in een eerdere uitzending in een ander jasje Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Nu draait het in The Voice of Holland natuurlijk om het zangtalent, maar ook de juryleden zijn soms veelbesproken. En dit keer is Waylon doelwit op social media, om zijn spijkerjasje met teksten erop. Mag de meerderheid niet weg zijn van het jasje, Waylon is in elk geval verzekerd van aandacht.