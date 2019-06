Boek Martine Bijl Rinkeldekink weer bestseller

Vorige week werd bekend dat Bijl op 30 mei op 71-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding die haar trof in 2015. Over de ziekte en de daarop volgende depressie schreef ze het boek Rinkeldekink.

„Het is alsof er een vreemd wezentje in haar hoofd kroop”, zo schreef ze. „Toen ik een kale plek op mijn hoofd had en de deur naar mijn brein openstond, is hij erin gekropen. Hij betekent chaos, maar ik noem hem anders, omdat ik op die manier bang voor hem ben. Wie je een naam geeft, daar moet je vriendschap mee kunnen sluiten, als met een huisdier. Daarom heet hij nu E.T.”

