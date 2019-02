Romy Monteiro open over haar gezondheid

Ze zegt dat ze heel blij is dat ze zo jong al een tournee kon maken door het land met haar solovoorstelling All at Once en dat het daarom niet meeviel om producent Albert Verlinde te moeten bellen dat het niet meer ging. Ze zou 70 shows doen van januari tot maart maar moest dit afzeggen en bracht naar buiten dat dit om een infectie was.

Nu bekent ze dat ze ook mentaal niet meer fit was en tegen een burn-out aanzat. „Toen ik 22 was kwam Bodyguard op mijn pad en sindsdien heb ik alleen maar gewerkt. Ik heb de afgelopen twee maanden helemaal niet meer gewerkt, alles stopgezet en dat heeft zo’n impact gehad op mijn leven en mijn persoon. Als je eerlijk bent en gewoon zegt: ’ Jongens, ik ben op’, dat je niet altijd het vrolijke levenslustige meisje bent dat lachend op het podium staat, wordt dat ook gerespecteerd.”

Soms krijgt ze dan wel reacties van mensen die denken dat het ’toch alleen maar allemaal leuk is wat je doet’. „Dat is ook zo, maar het is wel werk.”

Ook haar misgelopen verloving hakte er wel in. „Als je het publiek doet, je verloving, je verliefdheid, dan moet je ook open zijn als het misloopt. Dan gaat iedereen er bovenop zitten. Je krijgt telefoontjes van redacties en dan moet je een verklaring naar buiten brengen.”

Ondertussen bouwt ze haar werk weer rustig op. Ze geeft ook nog kort commentaar op de omstreden training van Rico Verhoeven, die bij DanceSing deelnemers in de buik stompte. Volgens haar heeft ze alle deelnemers nog gesproken na die tijd en was iedereen positief over de training.

