Ladies of Soul stralen in Ziggo Dome

De Ladies Of Soul (Glennis Grace, Edsilia Rombley, Candy Dulfer en Berget Lewis) gaven vandaag hun concert in een uitverkocht Ziggo Dome. Ⓒ Hollandse Hoogte

Jaar in, jaar uit een nieuwe, grote greep doen uit het rijke heden en verleden van soul en aanverwante muziekgenres en tóch veranderen en verrassen. Alleen al in dat opzicht is Ladies of Soul wederom een knap kunstje.