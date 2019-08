Orkater wint Prijs van de Kritiek 2019

De leden van de Kring van Nederlandse Theatercritici (KNT) kiezen ieder jaar een winnaar van de Prijs van de Kritiek. Dit kan een persoon, instelling of initiatief zijn die of dat het afgelopen jaar een positieve bijdrage heeft geleverd aan theater, muziektheater, dans, mime en/of cabaret. De prijs bestaat sinds 1967.

Met de bekroning lijken de critici Orkater, het gezelschap van de broers Alex en Marc van Warmerdam, te willen steunen in de strijd tegen de dreigende opheffing. De groep komt in het nieuwe Kunstenplan van minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur niet voor, hoewel het gezelschap wel aan alle criteria voldoet die de bewindsvrouw van theatergroepen verlangt.

Brandbrief

Een brandbrief die Orkater deze zomer naar Van Engelshoven stuurde, werd ondertekend door tientallen gezaghebbende namen uit de cultuurwereld, zoals Micha Hamel, Gijs Scholten van Aschat, Titus Tiel Groenestege en Leopold Witte.

„U streeft voor het Kunstenplan 2021-2024 naar vernieuwing, dynamiek, ruimte voor nieuwe kunstvormen, diversiteit en een eerlijke beroepspraktijk”, stelt het ensemble. „Het is precies waarom Orkater binnen het landelijke theaterbestel al jaren een vaste waarde is en dat vooral moet blijven.” Het gezelschap lanceerde onder meer in 2009 het programma Orkater/De Nieuwkomers, dat jonge makers een podium biedt om elke crossover tussen theater en muziek te maken. Het project is ontwikkeld samen met theaterprogrammeurs uit heel Nederland; een van de wensen van de minister is ook dat instellingen de handen ineen slaan, beklemtoont de groep. Diverse recente voorstellingen werden door pers en publiek zeer goed gewaardeerd.