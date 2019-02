Drew Barrymore erg gelukkig als single

Drew Barrymore is gelukkig Ⓒ Hollandse Hoogte

Drew Barrymore geniet van haar vrijgezellenleven. De actrice heeft niet per se behoefte aan een relatie. „Ik heb de weg gevonden naar een diep geluk in mijn eentje en ik houd ervan om onafhankelijk te zijn. Het is gewoon te gek”, schrijft Barrymore op Instagram.