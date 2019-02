Bob Fosko: ’Ik hoop dat het niet te snel afloopt…’

Het zijn bizarre tijden voor Bob Fosko, bij wie in januari slokdarmkanker werd geconstateerd. ,,Ik ben niet meer te genezen dus wil genieten van alle tijd die ik nog heb.’’ Ⓒ ANP

Bob Fosko, zanger van de Raggende Manne, had voor het uitkomen van het nieuwe album Alles Kleeft net een tour gepland, waar hij ’ontzettend veel zin in had’. Maar toen werd er begin januari bij de 63-jarige zanger slokdarmkanker geconstateerd, die ook nog eens uitgezaaid is. Een diagnose met beperkte vooruitzichten, maar: „Die ziekte ruimt mijn leven ook een stuk op…’