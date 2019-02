’Khloé geeft Tristan nu wél de bons!’

De realityster zou de basketballer, die tijdens de zwangerschap van hun dochtertje True meerdere keren vreemdging, weer hebben bedrogen en dat zou voor haar de druppel zijn geweest.

Khloé Kardashian, die sinds 2016 samen was met Thompson, wilde zijn eerdere uitstapjes met andere dames wel vergeven vanwege hun dochtertje, ook al drongen haar familieleden erop aan bij hen in te trekken. Toch bleef het naar verluidt erg moeizaam tussen de twee. Toen de basketballer weer de fout in leek te zijn gegaan, was het genoeg voor de realityster en vertrok ze uit hun huis in Cleveland. „True is nu haar enige prioriteit.”

Hoewel Kardashian en Thompson nog niet hebben bevestigd uit elkaar te zijn, leek de zus van Kim Kardashian vrijdag al te hinten op een breuk. „Alle lof voor vrouwen die herstellen van dingen waar ze niet over kunnen praten”, schreef ze op Instagram. „Soms breekt God je hart om je ziel te redden.”

