Redacteur ontslagen na hoax overlijden Bobbie

Dat is te lezen op de Facebookpagina, waarvan de beheerders excuses aanbieden. „Het bericht is geplaatst door een net aangestelde redacteur op de pagina die dacht dat hij grappig was. Inmiddels hebben wij hem eruit gekickt. We bieden onze excuses aan Gert-Jan van den Ende en alle fans.”

De redactie van de pagina zegt zich zo te schamen dat ze voorlopig even geen berichten plaatsen. „We hebben niet gedacht dat de impact zo groot zou zijn via Facebook. We zijn al bijna 3 jaar bezig met het delen van nostalgie en dat hebben we met plezier gedaan. Voorlopig zullen we niets meer plaatsen uit schaamte. Wel blijft de pagina online. We schamen ons erg hiervoor als team en hopen dat dit nooit meer zal gebeuren. Ook wij zijn geschrokken door de vele reacties.”

Overigens vinden de volgers van de pagina de excuses te mager en spreken ze onder het bericht nogmaals hun verontwaardiging uit. Velen laten weten de pagina vanaf heden niet meer te volgen.

Aan Shownieuws liet ‘Ernst’-acteur Erik van Trommel vrijdagavond al weten dat van het bericht niets klopte.