Kleine Dree ’ontmoet’ opa Hazes in Madame Tussauds

Sterren

Italiaanse zangeres Raffaella Carrà (78) overleden

Zangeres, danseres en actrice Raffaella Carrà is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat heeft televisiemaker Sergio Iapino bekendgemaakt. De Italiaanse was in Nederland vooral bekend door haar enorme hit A Far L’amore Comincia Tu (Scoppia, scoppia mi scouit) 1977.