’Ghislaine Maxwell bevestigt: Clinton zat in privévliegtuig Epstein’

Het dossier van 418 pagina’s komt uit een rechtszaak die Virginia Giuffre in 2016 tegen Maxwell aanspande voor laster. Het bevat een verhoor waarin Maxwell wordt gevraagd naar de beschuldigingen dat zij meisjes wierf voor misbruikmiljardair Epstein.

In Giuffre’s eigen getuigenis verklaart zij dat ze Clinton op het privé-eiland van Epstein heeft gezien met twee jonge meisjes. Ze hoorde Epstein zeggen dat de voormalige president hem gunsten verschuldigd was.

Volgens Maxwell was dit een flagrante leugen van Virginia Giuffre, zo blijkt uit de documenten. Op de vraag of zij ’met president Clinton in Jeffrey Epsteins vliegtuigen vloog’, antwoordde Maxwell: „Ik heb gevlogen, ja.” Daarop werd haar gevraagd of het terecht was om Clinton en Epstein als vrienden te beschrijven. Daarop antwoordde Maxwell: „Ik zou het niet op die manier kunnen karakteriseren, nee.”

Vervolgens wordt haar gevraagd: „Toen u in het vliegtuig was met Jeffrey en president Clinton, zag u Jeffrey en [de naam van de betreffende persoon is weggestreept in het document] praten?” Daarop antwoordt Maxwell: „Ik ben er zeker van dat ze dat deden.” Of ze daarbij vriendelijk overkwamen, kan Maxwell zich niet herinneren.

Clinton heeft altijd ontkend dat hij ooit op het privé-eiland van Epstein is geweest. In juli liet een woordvoerder van hem nog aan Newsweek weten dat hij ’nooit op Little St. James geweest is’. „Hij heeft Epstein al zeker een decennium lang niet gesproken. Al lang voor zijn verschrikkelijke daden aan het licht kwamen.” Op de verklaringen uit de nu openbaar gemaakte documenten, hebben woordvoerders van Clinton niet niet gereageerd, laat Newsweek weten.