Minder kijkers voor The Voice of Holland

Kijkers zagen hoe Dennis van Aarssen, de band Navarone, Patricia van Haastrecht en Menno Aben doorgingen naar de finale. Quido van de Graaf en Mikki van Wijk vielen af, waardoor debuterend coach Lil’ Kleine als enige geen talent meer in het programma heeft.

De top tien van de kijkcijferlijst werd genomineerd door NPO-programma’s. Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur, met ruim 2 miljoen kijkers. Nummer drie De Wereld Draait Door trok een publiek van 1,4 miljoen mensen. In totaal stond de NPO met acht programma’s in de top tien, de overige twee noteringen waren met The Voice of Holland en Goede Tijden, Slechte Tijden voor RTL.

Splinter in de Politiek, het nieuwe programma van Splinter Chabot, de zoon van Bart Chabot, debuteerde op NPO 3 met 170.000 kijkers.