Ja Rule werkt aan tweede Fyre Festival

Het had het meest luxueuze festival ter wereld moeten worden, maar het ging de boeken in als ’het beste feestje dat nooit heeft plaatsgevonden’. Vorige week oordeelde een rechter dat organisatoren Ja Rule en Billy McFarland ruim 3 miljoen dollar terugbetalen aan investeerders van het geflopte Fyre Festival. Ja Rule gelooft echter nog altijd in de opzet van het muziekfestijn en heeft plannen voor een nieuw soortgelijk festival.

De rapper laat aan TMZ weten dat hij werkt aan het ICONNic-festival. Een festival dat net Fyre ter promotie is van de gelijknamige app waarmee artiesten geboekt kunnen worden. Een soortgelijke app zou eigenlijk al tijdens Fyre worden gelanceerd, maar gezien het festival al geannuleerd werd nog voor het begonnen was, is dat plan nooit uitgevoerd. Met ICONNic gaat Ja Rule dus voor een tweede kans.

Ja Rule vertelt dat hij de twee documentaires die inmiddels zijn uitgekomen nooit heeft bekeken. „Ik vind er niets grappigs aan, het breekt mijn hart. Ik wilde dat het speciaal zou worden, maar het is helaas anders gelopen (...) Het was het meest iconische feest dat nooit heeft plaatsgevonden, dus ik ben van plan om het ICONNic-festival neer te zetten. Maar dat heb je niet van mij gehoord!”