Academy toont toch alle Oscaruitreikingen

De Academy heeft besloten om toch alle Oscaruitreikingen live uit te zenden. Eerder was de organisatie achter de prestigieuze awards nog van plan om de overhandiging van de Oscars voor cinematografie, filmmontage, live-action korte film en make-up en haarstyling tijdens een reclameblok te laten plaatsvinden en pas later in de tv-show verkort uit te zenden. Dit om tijd te besparen.