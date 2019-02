Dave Roelvink werd in gezicht gestoken

„Ik was een jaar of zestien, zeventien en ging op een vrijdag met een paar vrienden en zijn meisje naar een buurtkroeg”, vertelt Dave in gesprek met Nu.nl. Helaas voor werd dat avondje uit lang niet wat ze ervan verwacht hadden. Een andere jongen mocht de kroeg namelijk niet in waardoor de sfeer omsloeg.

„Hij schopte toen een fietsenrek tegen het meisje van mijn beste gabber. Dat werd een woordenwisseling en ik ging me erin mengen. Die gozer zegt tegen mij: ’Wat moet jij nou, moet ik je steken ofzo?’” En waar je tegenwoordig zo’n dreigement meteen serieus neemt, was dat acht jaar geleden wel anders. „Ik ben een jongen uit het dorp, had nog nooit van steken gehoord”, lacht Roelvink. „Ik zeg: ’Doe dan’. Ik achtte de kans dat hij het zou doen 0,00 procent, dat bestond in mijn wereld niet, steken.”

Helaas voor Dave maakte hij die avond dus kennis met het mes van die jongen. „Midden in mijn gezicht stak-ie.” Gelukkig werd de jongen opgepakt en hield Dave er niet al te veel schade aan over.