Genomineerden NPO Zapp Awards bekend

Freek Vonk, De Luizenmoeder, Dylan Haegens, Lil’ Kleine en SpangaS behoren tot de top 3 van de genomineerden voor de NPO Zapp Awards. Die worden volgende week zaterdag 23 februari uitgereikt in Hilversum.

In de categorie beste jeugdprogramma zijn Brugklas, CupCakeCup en SpangaS genomineerd. Buddy Vedder, Freek Vonk en Rachel Rosier nemen het tegen elkaar op in de categorie beste jeugdpresentator.

De Luizenmoeder, The Voice of Holland/The Voice Kids en Wie is de Mol? zijn genomineerd in de categorie beste familieprogramma. De drie kanshebbers in de categorie YouTubers: De Bellinga’s, Dylan Haegens en StukTV. De laatste categorie is beste artiest. Hierin zijn Davina Michelle, Fource en Lil’ Kleine de kanshebbers.

De uitreiking van de NPO Zapp Awards is volgende week live te zien, vanaf 19.25 uur op NPO Zapp op 3.