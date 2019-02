Musical over koning Boudewijn op komst

„Studio 100 heeft een invalshoek gevonden die de sleutel vormt tot een fantastische kroniek van een vorst, een volk én zijn natie”, zo staat in de aankondiging van Studio 100. De musical krijgt de naam Boudewijn, maar over de cast, de datum of locatie van de première is nog niets bekend.

Boudewijn moet in België de opvolger worden van het succesvolle stuk ’40-’45, over de Tweede Wereldoorlog. Voor die musical zijn al meer dan 565.000 kaartjes verkocht.

Koning Boudewijn, de oom van de huidige koning Filip, was van 1951 tot zijn dood in 1993 vorst van België. Hij stierf op 62-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand.