Aangehouden duo in zaak-Smollett weer vrij

„Vanwege nieuw bewijs en de afgeronde verhoren zijn beide individuen zonder aanklacht vrijgelaten”, laat de politie in Chicago weten. De rechercheurs hebben „meer onderzoekswerk te volbrengen.” Wat dat precies inhoudt, licht de politie niet toe.

Rond de zaak-Smollett ontstond donderdag ophef omdat een tv-zender meldde dat de mishandeling mogelijk in scène zou zijn gezet. Dit gerucht werd algauw ontkracht door de politie in Chicago. Smollett reageerde boos op de mensen die hem niet geloofden. „Eerst dacht ik: luister, als ik de waarheid vertel dan is dat het. Omdat het de waarheid is”, zei de acteur. „Daarna dacht ik: hoe kun je dat nou niet geloven? Het is de waarheid.”