Kerry Katona heeft spijt van huwelijk met drugsdealer

De voormalig Atomic Kitten-zangeres, die twee dochters heeft met haar eerste man Brian McFadden, een zoon en dochter met haar tweede man Mark Croft en nog een zoon met haar derde man George Kay vertelt in Heat Magazine dat ze gebroken was toen haar huwelijk met de Westlife-zanger voorbij was en dat het haar grootste fout is geweest om vervolgens te trouwen met Croft.

„Mijn tweede huwelijk was mijn ondergang. Ik zeg niet dat het zijn fout was, ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen. Maar toen Brian en ik uit elkaar gingen, was ik daar echt kapot van. Ik raakte aan de drugs en trouwde mijn drugsdealer. Dat was hoe ik ermee om ging. Maar ik ben nu sterker dan ooit en heel zelfverzekerd.”

Katona vertelt ook dat ze het doodeng vond om mee te doen aan Celebs Go Dating, omdat ze naar eigen zeggen altijd meteen trouwt. „Ik date eigenlijk nooit omdat ik word betaald om te trouwen. Het daten vond ik vreselijk eng. Ik heb dat nooit eerder gedaan, dus het was wel interessant. En heel vermoeiend. Maar ik heb veel geleerd, vooral dat je niet moet drinken op tv. Het is nu ook anders. Ik ben niet op zoek naar een vierde echtgenoot. Ik wil niet nog een keer trouwen en ik wil ook niet meer kinderen. Ik leer vooral van mezelf te houden.”