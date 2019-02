Steven Brunswijk knock-out geslagen

„Iedereen bedankt voor de support! Eerste twee rondes gingen lekker. Daarna liep ik tegen een stoot aan en ging ik effe naar dromenland. Zelfde als het leven, het kan nog zo lekker gaan in het leven, maar wat doe je als je een tegenslag krijgt? Je staat op en gaat gewoon door!”, schrijft Brunswijk bij een video vanuit bed op Instagram.

De Tilburger had het dan ook zichtbaar moeilijk tijdens zijn match. Nadat hij een flinke klap op zijn kaak kreeg, ging uiteindelijk het lichtje uit en bleef hij een paar minuten op de grond liggen. Een dag later kijkt Steven trots terug op zijn deelname.

„Ja, ik heb geslapen. Ik ben sowieso een beetje lui van mezelf, hè? Slapen kan ik heel goed”, grapt hij in de video. „Maar los van dat: ik heb het wél gedaan. De eerste twee ronden gingen hartstikke lekker. Volgens mij heb ik zelfs het bitje uit Kaz' smoel geslagen. Ik tikte hem alle kanten op. Ik was een beetje aan het bewegen... Ik leek een beetje op Muhammad Ali, zeiden sommigen. Maar dan loop je tegen die stoot aan. Tja, that's life.”