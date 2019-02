Liam Payne gespot bij appartement Naomi

Het duo wordt al maanden in elkaars omgeving gezien, meestal in New York of Londen. Daarnaast reageren ze vaak op elkaars berichten op sociale media.

Blijkbaar vormt het leeftijdsverschil tussen de 25-jarige Payne en de 48-jarige Campbell dus geen probleem. Beiden kennen een rumoerig liefdesverleden, al spant dat van Campbell wel de kroon. Zij was naar verluidt onder meer samen met Robert De Niro, Formule 1-baas Flavio Briatore en Eric Clapton. Payne heeft op zijn beurt een verleden met Cheryl Cole. Met haar heeft hij een zoontje van bijna twee.