Katy Perry en Orlando Bloom willen gezin

„Katy doet het dit jaar wat rustiger aan Ze willen zo snel mogelijk trouwen en aan kinderen beginnen. Hun prioriteit ligt hier”, vertelt een bron aan People. „Katy is heel zeker over haar relatie met Orlando. Hun relatie staat op één en ze vliegen beiden de wereld over voor elkaar.”

Volgens de bron ging het heel slecht met Katy nadat haar huwelijk met Russell Brand op de klippen liep. „ Dat ze nu opnieuw gaat trouwen is dus echt wel een ding. Hun vrienden en familie zijn zo blij. Ze zijn echt een geweldig koppel. Ze hebben de tijd genomen om uit te zoeken of het werkt. Het was gewoon niet altijd even makkelijk voor hen, maar ze zijn trots op wat ze samen hebben bereikt. Iedereen is ontzettend enthousiast over hun verloving.”