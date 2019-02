Berlijnse prijs voor Mijn bijzonder rare week met Tess

De jury noemt de film ’een uniek verhaal dat zeer tactvol vertelt over sterfelijkheid en het omgaan met verlies’. Verder zijn er lovende woorden voor de verhaallijn. Die zit vol met onverwachte gebeurtenissen en veel humor. „Dat maakt de film geschikt voor alle leeftijden”, aldus de jury.

Voor regisseur Steven Wouterlood is de prijs ’een enorme eer’. „Een betere première van onze film had ik niet durven dromen”, zegt hij. Wouterlood was de afgelopen dagen al de koning te rijk met alle positieve reacties op de film.

Mijn bijzonder rare week met Tess is vanaf oktober in ons land te zien. De film gaat over een jongen die bang is om als enige van zijn familie over te blijven. Tijdens een vakantie begint hij met een zelfbedachte ’alleenheidstraining’ . Als hij Tess ontmoet, leert hij dat je je familie juist moet koesteren in plaats van ontvluchten.