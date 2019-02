Boer Marc verhuist naar Oeganda

Marc verkast naar Oeganda voor een nieuwe baan, wederom als tilapiakweker. Volgens de ’boer’ is het makkelijker om vanuit Oeganda naar Nederland te reizen. „Daardoor heb ik wat meer flexibiliteit en kan ik vaker in Nederland teruggaan”, vertelt Marc bij RTL Boulevard.

Hoewel in januari hun zoontje Vos is geboren, zal Marc niet samen met zijn gezin in Oeganda wonen. Merel heeft namelijk uit een eerdere relatie al een kind. Hij ziet dan ook zijn toekomst in Nederland. „Uiteindelijk moet Vos naar school, dus ik denk dat de keuze uiteindelijk naar Nederland gaat”, aldus Marc.

Merel maakt er geen punt van dat haar gezin voorlopig nog niet onder een dak woont. „Het is een hoop reizen en een hoop plannen, maar wel heel leuk denk ik."