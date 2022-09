Animatiefilm ’Knor’ wint Gouden Kalf voor Beste Film

Het stop-motion animatie-avontuur Knor was duidelijk spekkoper op het slotgala van het 42e Nederlands Film Festival. Producent Marleen mocht het beeldje voor de beste film mee naar huis nemen, terwijl Macha Halberstad zowel een Gouden Kalf ontving voor haar regie als voor haar production design.

Naast de winst voor actrice Thekla Reuten – twee keer eerder genomineerd voor deze filmprijs – won Narcosis ook Gouden Kalveren voor het camerawerk en de kostuums. Do not hesitate, de Nederlandse Oscarinzending van vorig jaar, sleepte in Utrecht eveneens drie filmprijzen in de wacht: voor beste bijrol (Tobias Kersloot), beste scenario (Jolein Laarman) en beste montage (Ruben van der Hammen).

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Actrice Thekla Reuten Ⓒ ANP/HH

Rampvlucht kwam vrijdagavond als beste tv-drama uit de bus. Daarnaast ging het Gouden Kalf voor de beste hoofdrol in een tv-drama naar Jeroen Spitzenberger voor zijn optreden in Het jaar van Fortuyn. Charlie Chan Dagelet viel in de prijzen met haar bijrol in het tv-drama Dirty lines.

Succesregisseur Will Koopman kreeg in de Domstad het Gouden Kalf voor de Filmcultuur uitgereikt. De komedie Bon Bini Holland 3 ontving er het Gouden Kalf van het Publiek.