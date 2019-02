Finale Wie is de Mol? ook dit jaar in de bios

De vertoning van de finale bleek een groot succes. Alle zalen zaten toen vol. Dit jaar is de finale in meer bioscopen te zien. Vue vertoont de finale van Wie is de Mol? op zaterdag 9 maart in twaalf vestigingen.

De kaartverkoop is voor leden van AVROTROS al begonnen, zo werd in Moltalk bekendgemaakt. Vanaf zaterdag 23 februari zijn de kaarten voor alle fans van het programma beschikbaar voor 5 euro.

De finale van Wie is de Mol? is te zien in filmzalen in Alkmaar, Amersfoort, Apeldoorn, Den Bosch, Eindhoven, Hilversum, Hoogeveen, Hoogezand, Hoorn, Kerkrade, Nijmegen en Vlaardingen.