Massa is kassa niet in najaarsprogrammering SBS6

Gillis, tegen wie meerdere rechtszaken lopen, wordt nog steeds gevolgd door de camera’s van SBS6. Via Instagram liet hij donderdag weten „weer een volle draaidag” voor het elfde seizoen achter de rug te hebben. Talpa liet begin juli weten dat er inderdaad opnamen worden gemaakt, maar dat dit „geen garantie” voor een nieuw seizoen is. Het mediabedrijf van John de Mol wacht de uitspraak van de rechter af voordat er een besluit wordt genomen over het wel of niet uitzenden van de realityserie. Op welke gerechtelijke uitspraak Talpa wacht, is onduidelijk.

Tegen Gillis lopen verschillende zaken. Zo wordt hij verdacht van mishandeling van zijn ex Nicol Kremers, loopt er een groot onderzoek van de Belastingdienst en FIOD wegens belastingfraude en heeft de rechter de horecavoorzieningen van drie van zijn vakantieparken gesloten omdat daar vermoedelijk crimineel geld witgewassen wordt.

Gillis is sinds de zomer van 2020 te zien bij SBS6. De tien seizoenen van Massa is kassa kenden een wisselende startdatum. Zo begon de eerste reeks in augustus, maar was de eerste aflevering van het tiende seizoen in mei van dit jaar te zien. Gemiddeld kijken er 650.000 mensen naar Massa is kassa.