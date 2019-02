Jackie Kennedy’s zus, Lee Radziwill (85) overleden

Lee blies haar laatste adem uit in haar huis in New York, meldt WWD. Het is niet bekend waaraan ze is overleden.

Jackie en Lee waren begin jaren ’60 de meest beroemde zussen in de Verenigde Staten. Nadat Lee trouwde met de Poolse prins Stanislaw Albrecht Radziwill ging ze als prinses door het leven.

Lee is driemaal getrouwd geweest, het laatste huwelijk was met film regisseur Herbert Ross. De 85-jarige socialite had twee kinderen, Anna en Anthony.

Jackie Kennedy (links) samen met haar zus Lee Radziwill en Lee’s dochter Anna Christina bij het Witte Huis in 1963. Ⓒ AFP