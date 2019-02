Glee-acteur Darren Criss geeft jawoord

Darren Criss en Mia Swier Ⓒ Hollandse Hoogte

Glee-acteur Darren Criss (32) is dit weekend met zijn verloofde Mia Swier (33) getrouwd. People meldt dat het stel zaterdag elkaar het jawoord gaf in een hotel in New Orleans, ruim een jaar na de bekendmaking van hun verloving. Darren en Mia zijn acht jaar bij elkaar.