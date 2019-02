Miranda Lambert onthult weer getrouwd te zijn

Lang kennen ze elkaar nog niet. In augustus liet Lambert weten net weer single te zijn na een relatie van een paar maanden. Het is dan ook de eerste keer dat ze op sociale media melding maakt van McLoughlin.

E! News zocht uit dat Miranda haar jawoord gaf op 26 januari in de regio rond Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee. „Na Valentijnsdag wil ik nog een nieuwtje delen. Ik heb de liefde van mijn leven ontmoet en we zijn getrouwd”, schrijft ze bij een foto van de ceremonie. Op de huwelijksfoto is te zien dat ze een ivoorkleurige trouwjurk droeg met lange mouwen.

Tot vorig jaar april had Miranda Lambert twee jaar lang een relatie met muzikant Anderson East. Miranda was eerder vier jaar lang getrouwd met Blake Shelton, die inmiddels een relatie heeft met Gwen Stefani.