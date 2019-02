Oscaruitreiking zal geen grote winnaar kennen

Ook na de ceremonie zal de discussie doorgaan; het lijkt erop dat zich dit jaar geen grote winnaar zal profileren. Het is waarschijnlijk dat grote kanshebbers als The Favourite, Roma (beide tien nominaties) of A Star is Born (acht stuks) met vrijwel lege handen naar huis gaan. En het zou kunnen dat voor het eerst in lange tijd een grote blockbuster met de Oscar voor beste film naar huis gaat. Fenomeen Black Panther maakt kans op zeven beeldjes; de Screen Actors Guild beloonde de actiefilm van studio Marvel eerder al met de prijs voor beste productie van het jaar.

De kans lijkt echter groter dat het effectieve maar wat zijige Green Book - over de vriendschap tussen een donkere pianist en zijn racistische blanke chauffeur - de prijs voor beste film van het jaar gaat krijgen. Dit zou een veilige keuze zijn, ondanks de kritiek van de familie van vooral pianist Don Shirley. Zijn kinderen stellen dat scenarist Nick Vallelonga, de zoon van de chauffeur, zijn vader in de film wel erg bewierookt.

Beste acteur

Ook de gedoodverfde winnaar van het beeldje voor beste acteur, Christian Bale voor zijn vertolking van vicepresident Dick Cheney in de hatelijke satire Vice, zal kritiek oogsten; zo hebben de kinderen van Cheney de film al meerdere malen flink veroordeeld als erg gekleurd en subjectief. De andere optie is dat de Academy de prijs geeft aan Rami Malek voor zijn knappe rol als Freddie Mercury in de omstreden maar zeer succesvolle Queen-film Bohemian Rhapsody; Malek won al kasten vol prijzen voor zijn vertolking van de flamboyante zanger.

De prijs voor beste actrice gaat hoogstwaarschijnlijk naar Glenn Close, voor haar rol in The Wife als vrouw van een Nobelprijswinnende schrijver die zichzelf haar hele leven heeft weggecijferd. Niet alleen is de rol het waard, het is ook tijd dat de 72-jarige actrice eindelijk een keer het beeldje in ontvangst kan nemen. Close werd al zeven maal genomineerd, maar won nog nooit. Ditzelfde argument kan overigens gelden voor actrice Amy Adams in de categorie beste bijrol (de vrouw van Dick Cheney in Vice), al is collega Regina King in deze favoriet voor haar rol als getergde moeder die haar zoon wil redden in sociaal drama If Beale Street Could Talk.

Beste actrice

In de categorie beste vrouwelijke hoofdrol zou Lady Gaga, voor haar speelfilmdebuut A Star is Born, ook een eerlijke keuze zijn geweest. Maar zij gaat hoogstwaarschijnlijk al naar huis met het beeldje voor beste song voor de diep ontroerende hit Shallow (die zij live gaat zingen met mede-acteur Bradley Cooper).

Het beeldje voor beste regisseur gaat vrijwel zeker naar Alfonso Cuaron, voor zijn cinematografische meesterwerk Roma. De Mexicaan won deze prijs al eerder voor ruimte-epos Gravity; ook de prijs voor beste buitenlandse film gaat volgens de analisten naar Roma.

Deze winst zou een belangrijke mijlpaal zijn voor streamingdienst Netflix, die als producent voor het eerst zal worden gelauwerd op het hoogst mogelijke podium voor filmkunstenaars. Een zelfde noviteit kan zender National Discovery te beurt vallen, als deze een Oscar wint voor de succesvolle documentaire Free Solo, over de wereldberoemde ’free climber’ Alex Honnold.

De uitreiking van de Oscars is in de nacht van 24 op 25 februari te zien bij Net5. Maandagavond wordt een samenvatting van de ceremonie uitgezonden.