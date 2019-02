Zó veel geld geeft Lil’ Kleine per dag uit

Lil’ Kleine deed zaterdag mee aan 60 Seconds, een onderdeel in The Voice of Holland, waarin hij in een minuut tijd zoveel mogelijk vragen moest beantwoorden. Een van die vragen ging over zijn uitgaven, specifiek over hoeveel geld hij per dag spendeert.

Zonder blikken op blozen antwoordde Jorik Scholten, zoals hij in het echt heet, dat hij maar liefst 300 euro per dag uitgeeft. Maandelijks komt dat dus neer op zo’n 9.000 euro, een bedrag waarvoor velen soms wel jaren moeten sparen. Voor Scholten valt het echter wel mee. Eerder maakte hij al eens bekend maar liefst 60.000 euro per maand te verdienen en zo’n 30.000 apart te zetten.