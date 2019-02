’Naomi wil geen serieuze relatie met Liam’

Hoewel de geruchten over de romance tussen Liam en Naomi steeds hardnekkiger worden, lijkt het einde inmiddels alweer in zicht. De zanger verliet vrijdag het appartement van het model, maar het ziet er nu naar uit dat dit de een ’Walk of Shame’ was in plaats van hét bewijs dat het steeds serieuzer wordt tussen de twee.

The Sun meldt dat Naomi mogelijk alweer op hem uitgekeken is. Zij zou op zoek zijn naar iets vrijblijvends en vindt Liam veel te aanhankelijk. „Naomi heeft hem gezegd dat ze ervan geniet dat ze het samen leuk hebben, maar dat hij ook niet meer dan dat moet verwachten. Ze vindt hem veel te aanhankelijk en gewillig, terwijl zij op dit moment gewoon vrij wil zijn.”

"Liam lijkt een beetje op een puppy als hij bij haar is"

De bron meldt dat dit hard is aangekomen bij Payne. „Natuurlijk accepteerde hij het, maar hij was gebroken. Hij is erg onder de indruk van haar en vindt het heel moeilijk dat zij degene is die het voor het zeggen heeft. Liam lijkt een beetje op een puppy als hij bij haar is. Vrienden hadden hem al gewaarschuwd dat het fout zou gaan.”